الشوبي يتساءل:” من يطاردني كي لا أعمل في التلفزيون المغربي”

2022-03-11 / 2:37 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

تساءل الفنان المغربي محمد الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي عن السبب الذي جعله منبوذا لدى منفذي الإنتاج على حد تعبيره.

و طرح الفنان المغربي تساؤلات في هذا الصدد حول الأشخاص الذين يطاردونه من أجل تغييبه عن الساحة الفنية و خاصة التلفزيون المغربي.

و قال الشوبي في تدوينته :”لا أعلم لماذا أصبحت منبوذا من طرف منفذي الإنتاج، ومن يطاردني لكي لا أعمل في التلفزيون المغربي، أنا أحب وطني أولا وأقول كلمتي يا اصدقائي”.

و فور نشره المنشور، تهاطلت عليه عشرات التعاليق التي تفيد تضمان أصحابها مع الفنان الشوبي و الإشادة بتاريخه الفني الحافل من العطاء.

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