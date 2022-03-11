الشوبي يتساءل:” من يطاردني كي لا أعمل في التلفزيون المغربي”
نجلاء مزيان : هبة بريس
تساءل الفنان المغربي محمد الشوبي عبر حائطه الفايسبوكي عن السبب الذي جعله منبوذا لدى منفذي الإنتاج على حد تعبيره.
و طرح الفنان المغربي تساؤلات في هذا الصدد حول الأشخاص الذين يطاردونه من أجل تغييبه عن الساحة الفنية و خاصة التلفزيون المغربي.
و قال الشوبي في تدوينته :”لا أعلم لماذا أصبحت منبوذا من طرف منفذي الإنتاج، ومن يطاردني لكي لا أعمل في التلفزيون المغربي، أنا أحب وطني أولا وأقول كلمتي يا اصدقائي”.
و فور نشره المنشور، تهاطلت عليه عشرات التعاليق التي تفيد تضمان أصحابها مع الفنان الشوبي و الإشادة بتاريخه الفني الحافل من العطاء.
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