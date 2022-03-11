أوكرانيا: الجيش الروسي فقد 12 ألف جندي و353 دبابة و57 طائرة

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن فقدان الجيش الروسي الذي يهاجم البلاد، 353 دبابة و57 طائرة و83 مروحية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الجمعة، قدمت فيه إحصائيات عن خسائر الجيش الروسي للفترة بين 24 فبراير الماضي، و11 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 12 ألف جندي روسي قتلوا خلال الهجوم على أوكرانيا.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية دمرت 57 طائرة، و83 مروحية، و353 دبابة، و1165 مدرعة، و125 مدفعية، و58 راجمة صواريخ، و31 منظومة دفاع جوي تابعة للقوات الروسية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية فقدت أيضا 558 مركبة عسكرية و3 زوارق سريعة، و60 ناقلة وقود، و7 طائرات مسيرة في أوكرانيا خلال الأيام الستة عشر الماضية.

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