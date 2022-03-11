طنجة ..سيارة لنقل العمال تنهي حياة سبعيني

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص في السبعينيات من العمر ، مصرعه صباح اليوم الجمعة بالقرب من مدار “بنديبان” بطنجة، بعد أن دهسته سيارة لنقل العمال كانت تسير بسرعة وصفت “جنونية “.

ووقع الحادث بعد أن كان الضحية يهم بقطع الطريق قبل ان تفاجئه سيارة نقل العمال وتصدمه بقوة عجلت بوفاته قبل وصوله للمستشفى إثر اصابته على مستوى الرأس .

وحضرت الى عين المكان عناصر الشرطة التي فتحت تحقيق في الحادث المؤلم فيما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي .

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