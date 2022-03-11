تزامنا مع صلاة الجمعة.. المصاحف تعود رسميا لرفوف المساجد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت مظاهر العودة للحياة الطبيعية تبرز شيئا فشيئا من خلال القرارات و الإجراءات التي تم إلغاء العمل بها بعد أشهر طويلة خلال الجائحة و منها إغلاق مراحيض المساجد و أماكن الوضوء و إزالة المصاحف من الرفوف و غيرهم.

و شرع القائمون على مختلف المساجد صبيحة اليوم في إعادة المصاحف للرفوف بعد أن تم إزالتها في فترة سابقة بسبب قرارات تتعلق بمنع لمس المصاحف لتفادي انتشار العدوى خلال جائحة كورونا.

عودة المصاحف لرفوف المساجد تزامن و صلاة الجمعة لنهار اليوم و هو ما جعل عددا من مرتادي المساجد يستبشرون خيرا بهذا القرار الجديد الذي طال انتظاره خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

كما فتحت أغلب المساجد أماكن الوضوء في وجه المصلين ، في انتظار أن يحل شهر رمضان و الذي تقرر أن تؤدى فيه صلوات التراويح بشكلها الجماعي الاعتيادي بالمساجد.

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