الكرملين: لا نستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

2022-03-11 / 12:30 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إنه لا أحد يستبعد إمكانية عقد اجتماع بين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، ولكن قبل ذلك، يتعين على الوفود والوزراء التأكد من أن رؤساء الدول يجتمعون من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث.

وأضاف بيسكوف: “لا أحد يستبعد إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. نعم هذا ممكن حقًا. ولكن أولاً، يجب على كل من الوفود والوزراء القيام بدورهم حتى يجتمع الرؤساء من أجل النتيجة وليس من أجل الحديث”.

وتتواصل، لليوم السادس عشر، العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.

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