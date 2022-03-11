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أمن البيضاء يوقف شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين

2022-03-11 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الخميس 10 مارس الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد تم توقيف المواطن الأجنبي المقيم بطريقة غير قانونية بالمغرب، وهو في حالة تلبس بتسليم شحنة من مخدر الكوكايين، ملفوفة في كبسولات وموجهة للترويج، لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي كان على متن سيارة خاصة برفقة زوجته وابنه القاصر.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور بحوزة المواطن الأجنبي الموقوف على مبلغ مالي قدره 49800 درهم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، بينما تم حجز بمعية المواطن المغربي الموقوف كبسولات من مخدر الكوكايين تزن 727 غراما.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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