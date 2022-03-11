بحضور بوريطة.. أخنوش يستقبل الوزير الأول الموريتاني بالرباط

2022-03-11 / 11:35 صباحًا
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هبة بريس

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الجمعة بالرباط، محادثات مع الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود.

وجرى هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ومن المقرر أن يترأس عزيز أخنوش، ومحمد ولد بلال مسعود، اليوم، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي تشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، التي تحظى بسامي الرعاية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان الوزير الأول الموريتاني قد حل أمس الخميس بالرباط، على رأس وفد يضم وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال.

يشار إلى أن أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين قد انعقدت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.

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