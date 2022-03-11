عبد اللطيف وهبي

وفاة رئيس جماعة بإقليم بني ملال و وهبي يتقدم لائحة المعزين

2022-03-11 / 11:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غادر لدار البقاء حدو أوخميمة رئيس الجماعة الترابية أيت أم البخت بإقليم بني ملال المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة.

و في هذا الصدد، قدم عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة تعازيه الشخصية و كذا تعازي الحزب لعائلة الفقيد الذي عرف بنضاله من داخل حزب الجرار.

و جاء في برقية التعزية، أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تلقى ببالغ الحزن و الأسى يوم الخميس 10 مارس الجاري، نبأ وفاة المشمول برحمة من الله ومغفرته المناضل البامي رئيس مجلس الجماعة الترابية أيت أم البخت بإقليم بني ملال، حدو أوخميمة.

وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الأمين العام بإسمه، ونيابة عن أعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين والمنتخبين وعموم مناضلات ومناضلي الحزب، بأسمى عبارات التعازي والمواساة للأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة للفقيد.

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تعليق واحد

  1. هل تضنون يا حزب التراكتور أنه بكتابتكم ل مناضل بامي سوف يدخل الجنة و تغفر له خطاياه، والله لن ينفعه إلا عمله وما قدمه في الحياة الدنيا، ماكاين لا بام لا سيدي زكري، و تعلم أ السي بو تقاشر.

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