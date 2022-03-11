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صحيفة إسبانية: الرباط و مدريد اتفقتا على استخدام خط الغاز رغم اعتراض الجزائر

2022-03-11 / 10:54 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت إحدى الصحف الإسبانية الذائعة الصيت بأن المغرب و إسبانيا توصلا لاتفاق يقضي بإعادة استخدام أنبوب الغاز المغاربي عبر ضخ الغاز المسال من الشمال للجنوب.

و أوضحت في هذا الصدد، صحيفة لارازون الإسبانية، نسبة لمصادرها الخاصة، أن الاتفاق بين الرباط و مدريد سيتم تفعيله في أقرب وقت حيث ينتظر فقط القائمون على المشروع بعض التفاصيل التقنية الدقيقة للشروع في تبادل الغاز.

و شددت ذات الصحيفة على أن الجزائر ضغطت بقوة على إسبانيا لإفشال الاتفاق بين الرباط و مدريد، غير أن رغبة الجانب الإسباني في تحسين علاقاته الديبلوماسية مع المغرب دفع لتجاهل الضغوطات الجزائرية و القبول بالمقترح المغربي.

و بخصوص ما سيتم تبادله في خظ الغاز المغاربي، أكدت ذات الصحيفة أن الأمر لا يتعلق بالغاز الجزائري الذي يصل لإسبانيا و إنما بالغاز المسال الذي يتم تسويقه انطلاقا من الأسواق الدولية و خاصة الأوروبية.

و أكدت الصحيفة أن المغرب سيصبح من خلال هاته الاتفاقية قادرا على الاستحواذ على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز قابل للاستعمال عبر استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي للوصول إلى أراضيه.

و ربطت الصحيفة الإسبانية الاتفاقية بمحاولة مدريد تحسين علاقاتها مع المغرب، حيث نوهت بتعاون الرباط المتزايد لمكافحة الهجرة غير الشرعية لا سيما تلك التي تتعلق بمدينتي سبتة ومليلية وكذلك تلك التي تؤثر على جزر الكناري و التي يصعب السيطرة عليها بسبب الامتداد الشاسع للساحل الذي تغادر منه القوارب القادمة من بلدان أخرى.

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