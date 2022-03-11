بعد إدانة زميلتهم ب”السجن النافذ”.. أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم

2022-03-11 / 10:09 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب الوطني عن العمل لثلاثة أيام إضافية.

وقررت التنسيقية تمديد إضرابهم حتى ال 13 مارس الجاري، على خلفية إدانة زملائهم بأحكام قضائية وفي مقدمتها السجن النافذ 3 أشهر للأستاذة نزهة مجدي.

وعبرت التنسيقية عن استنكارها للأحكام القضائية الصادرة ضد زملائهم، داعية مجالسها الإقليمية إلى عقد اجتماعات تحسم في مستقبل الخطوات النضالية التصعيدية.

ودافعت التنسيقية عن براءة الأساتذة المدانين قضائيا، مجددة الدفاع عن مطلب إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن الوظيفة العمومية.

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