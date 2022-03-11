شركة سيتي باص مكناس تعزز أسطول حافلاتها من الجيل الجديد

2022-03-11 / 9:32 صباحًا
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ع محياوي – هبة بريس

بحضور عامل عمالة مكناس والوفد المرافق له وعمدة المدينة والرئيس الشرفي لمجموعة سيتي باص ترانسبور السيد علي المطيع ومنتخبي المدينة وممثلي السلطات المحلية من مختلف الأسلاك وممثلي الهئات الإعلامية والمدنية، أعطت شركة ‘سيتي باص مكناس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمكناس، في حفل تدشيني، إعطاء الانطلاقة لجيل جديد من الحافلات مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وصديقة للبيئة، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا الاستثمار الضخم الذي تقوم به مجموعة سيتي باص ترانسبور في إطار سعيها المتواصل للارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري لفائدة الساكنة بصفة عامة ومرتفقيها على وجه الخصوص، إذ شهدت مدينة مكناس يوم أمس الخميس 10 مارس 2022 ، حدث تعزيز شركة سيتي باص مكناس لأسطولها من خلال إدخال حافلات جديدة للنقل الحضري بمدينة مكناس نفيذا لبرنامجها الاستثماري الذي تم الشروع في إنجازه ابتداء من سنة 2020 عقب توقيع الملحق رقم 3 للاتفاقية.

وفي هذا السياق أعلنت المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري شركة سيتي باص في بلاغ لها توصلت “هبة بريس” بنسخة منه بأن الغلاف المالي الإجمالي للاستثمارات من 2020 – 2022 بلغ ما مجموعه 23.550.000 درهم، حيث تم إعطاء إشارة الانطلاق لتشغيل خط جديد غير تعاقدي في إطار تجريبي “المجد”، سيمكن ربط عدد من الأحياء بشبكة النقل الحضري، وكذلك من فك العزلة عن فئات عريضة من ساكنة المناطق المستفيدة.

وأشارت الشركة في ذات البلاغ أن الحافلات الجديدة تنتمي إلى الجيل الجديد بمعايير أوروبية “EURO 5” دولية وبمواصفات فنية بيئية وجمالية عالية الجودة تشكل إضافة نوعية للتنقلات الحضرية بالعاصمة الإسماعيلية، سواء من حيث جمالية المظهر الخارجي والداخلي، أو من حيث التجهيزات والتقنيات المتطورة التي سوف توفرها لفائدة الساكنة.
لافتة إلى أنه سيتم كذلك إعطاء الإشارة أيضا لتمديد الخطين 14 و26 إلى غاية البساتين 7، حيث سيمكن هذا الإنجاز من تخفيف أعباء التنقل عن الأسر ذوي الدخل المحدود وفك العزلة عن فئات واسعة من الساكنة، مؤكدة أن الجماعة مددت عقد التدبير المفوض معها إلى غاية شتنبر 2027، الشيء الذي يشهد على رضا المرتفقين والثقة التي وضعتها الجماعة والسلطات المحلية في شركة “سيتي باص مكناس”.

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