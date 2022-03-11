بايدن يصنف قطر حليفا رئيسيا لبلاده من خارج حلف الأطلسي

2022-03-11 / 9:18 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن صنف اليوم الخميس قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بالوعد الذي قطعه للدولة الخليجية هذا العام.

وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.

ووعد بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يناير خلال اجتماع بالبيت الأبيض بأنه سيمنح قطر هذا الوضع الخاص.

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