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طقس الجمعة.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-03-11 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا مصحوب بصقيع محلي فوق مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق السهول الشمالية والوسطى، ونزول أمطار ضعيفة، في نهاية الزوال، فوق منطقة طنجة.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالمناطق الشمالية، الريف، المنطقة الشرقية والأطلس.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية وبجنوب المملكة. وسيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بجنوب المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بسواحل المحيط الأطلسي، الجنوب الشرقي، السهول الداخلية الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 4 و10 درجات بباقي ربوع المملكة.

وستبقى درجات الحرارة خلال النهار تقريبا في استقرار.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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