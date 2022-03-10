وفد إقتصادي أمريكي يبدي “إعجابه” بفرص الاستثمار بالداخلة

2022-03-10 / 10:33 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعرب أعضاء وفد اقتصادي أمريكي، الأربعاء، عن “إعجابهم” بفرص الاستثمار وجودة البنية التحتية بالداخلة، مؤكدين استعدادهم لتدارس وتقييم إمكانيات الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وتندرج زيارة هذا الوفد الهام المكون من حوالي عشرين رجل أعمال ومستثمر أمريكي في إطار منتدى الاستثمار المغربي- الأمريكي، المنعقد يومي 8 و 9 مارس بالداخلة، والمنظم بمبادرة من مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار “الاستثمار للغد”.

وأكد ممثل الوفد الأمريكي، فيليب بلومبرغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستقرار عامل حاسم في القيام بالاستثمارات، مبرزا أن العديد من الشركات الأمريكية مهتمة بالاستثمار في هذه الجهة.

وقال بلومبرغ، المالك لشركة “Blumberg Grain” المتخصصة في الصناعة الغذائية، إن “اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، يمنح آفاقا وافرة من حيث التصدير إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وأوضح قائلا: “لقد أمضينا يومين في استكشاف فرص الاستثمار في الداخلة، والتي تشكل قاعدة لمقاولتنا، ونحن معجبون بجودة البنيات التحتية التي تتوفر عليها الجهة وبكفاءة المسؤولين المحليين”.

وذكر أن مدينة الداخلة، كمحور محتمل للمقاولات الأمريكية بإفريقيا، تتمتع بآفاق جد واعدة، مؤكدا أنه يستطيع الاستثمار في هذه المدينة مستقبلا.

من جهته، أكد ستيفن تروب، مستثمر في مجال الفندقة، أن هذه الزيارة التي استغرقت يومين مكنت أعضاء الوفد من التعرف على التقدم الذي شهدته الجهة واكتشاف مشاريع بنيوية جديدة، خاصة، ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيجعل الداخلة كمحور للمقاولات.

وأضاف تروب أن مدينة الداخلة توفر فرصا استثمارية هائلة، مشيرا إلى أنه “حان الوقت للاستقرار هنا بسرعة قبل انتهاء أشغال إنجاز ميناء الأطلسي، للاستفادة من الفرص الاقتصادية بالولايات المتحدة وإسرائيل”، مذكرا بأهمية الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل السنة الماضية.

وقال “ستصبح مدينة الداخلة ميناء عبور في خدمة التدفقات التجارية البحرية، ومحورا مكزيا لأمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا”.

وأضاف: “إن الأمن بالجهة يشجعنا على أخذ فرص الاستثمار على محمل الجد، حيث يفضل المستثمرون بيئة مستقرة، من أجل الإنتاج والتصدير في ظروف جيدة”.

من جهته، سجل برادي سكوفيليد، رئيس مجموعة NORPEL، وهي مقاولة متخصصة في المنتجات البحرية، أن قطاع الصيد بالداخلة مندمج بشكل جيد، معربا عن رغبته في الاستثمار بالمدينة على المدى الطويل.

وقال سكوفيلد: “ستصبح الداخلة مركزا إفريقييا بمجرد اكتمال الميناء”، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم سيشكل واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي.

وأضاف قائلا: “خلال منتدى الاستثمار المغربي- الأمريكي، أجريت اتصالات مع ثلاثة موردين لتصدير منتجات الصيد البحري من الداخلة إلى الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنه سيعمل، على المدى الطويل، على خلق مشاريع مشتركة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.

ويهدف منتدى الاستثمار المغربي -الأمريكي إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير استثمارات أمريكية مباشرة جديدة في قطاعات الفلاحة والسياحة والمعادن والطاقات المتجددة.

وتميزت هذه التظاهرة الاقتصادية بمشاركة رجال أعمال في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقة المتجددة والمالية والتكنولوجيا الطبية.

وعرف هذا المنتدى بتنظيم جلسة عمل ثنائية بين رجال الأعمال، والذي شكل مناسبة للفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار بالجهة للتعرف على مختلف فرص الاستثمار بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير اقتصادي يوضح ل”هبة بريس” أسباب غلاء الأسعار بالمغرب

خبير اقتصادي يوضح ل”هبة بريس” أسباب غلاء الأسعار بالمغرب

2022-03-10 / 10:17 مساءً
Photo of لحليمي : إمكانات المرأة في سوق الشغل لا تثمن بالقدر الكافي

لحليمي : إمكانات المرأة في سوق الشغل لا تثمن…

2022-03-10 / 9:10 مساءً
Photo of مجموعة السبع تدعو إلى ضخ النفط بكميات أكبر

مجموعة السبع تدعو إلى ضخ النفط بكميات أكبر

2022-03-10 / 7:04 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية : الخلاف المغربي الجزائري ليس في مصلحة أوروبا

صحيفة إسبانية : الخلاف المغربي الجزائري ليس في مصلحة…

2022-03-10 / 6:13 مساءً
Photo of بايتاس: روسيا وأوكرانيا يشكلان المورد الثاني والثالث للقمح اللين

بايتاس: روسيا وأوكرانيا يشكلان المورد الثاني والثالث للقمح اللين

2022-03-10 / 3:35 مساءً
Photo of بتعاون مع البنك الدولي.. إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء القرويات

بتعاون مع البنك الدولي.. إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء…

2022-03-10 / 1:47 مساءً
Photo of صفقة مغربية- اسرائيلية لاستثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة

صفقة مغربية- اسرائيلية لاستثمار 1.2 مليار دولار في مجال…

2022-03-10 / 9:09 صباحًا
Photo of المغرب يمنح رجال الأعمال الموريتانيين تأشيرة دخول سنتين

المغرب يمنح رجال الأعمال الموريتانيين تأشيرة دخول سنتين

2022-03-09 / 7:37 مساءً
Photo of إطلاق حملة “مساواة” من أجل مشاركة أفضل للمرأة في المشهد الاقتصادي

إطلاق حملة “مساواة” من أجل مشاركة أفضل للمرأة في…

2022-03-09 / 3:47 مساءً
Photo of قيمة الصادرات الغذائية الفلاحية والبحرية تبلغ 68.4 مليار درهم

قيمة الصادرات الغذائية الفلاحية والبحرية تبلغ 68.4 مليار درهم

2022-03-09 / 2:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق