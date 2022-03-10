This photo illustration taken on March 23, 2018 shows Twitter logos on a computer screen in Beijing. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)

نسخة جديدة من تويتر لحماية المستخدم من الرقابة

2022-03-10 / 10:07 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أطلق موقع تويتر نسخة جديدة من موقعه، محمية الخصوصية، تتيح للمستخدم تجنب المراقبة والرقابة، بعد أن قيدت السلطات الروسية الوصول إلى خدمته في البلاد.

وكانت روسيا قد منعت الوصول إلى فيسبوك، وضيقت على موقع تويتر في محاولة لتقييد تدفق المعلومات حول حربها في أوكرانيا. وقالت كلتا الشركتين إنهما تعملان على استئناف إيصال الخدمات إلى المستخدمين داخل روسيا، حتى في الوقت الذي تستعبد فيه الشركتان وسائل الإعلام الحكومية في البلاد من خدماتهما.

ويمكن للمستخدمين في روسيا الوصول إلى إصدار تويتر الجديد، المعروف باسم خدمة “Onion” أي البصل، إذا قاموا بتنزيل متصفح Tor، الذي يتيح الوصول إلى المواقع على ما اصطلح عليه أيضا باسم “الويب المظلم” أو الإنترنت المظلم. وبدلا من com.، تحتوي مواقع “البصل” على لاحقة onion.، ويمكن أيضا الوصول إلى مواقع الويب العادية، بما في ذلك Twitter.com، على Tor، ولكن إصدارات onion. مصممة خصيصا لـ Tor وتمنع الجهات الخبيثة من انتحال الموقع.

وفي حين يشير مصطلح “الويب المظلم” إلى المواقع غير القانونية، مثل موقع “طريق الحرير” الخاص ببيع المخدرات، والذي أغلق مؤخرا، فغالبا ما يستخدمه الأشخاص الذين يسعون إلى عدم الكشف عن هوياتهم حفاظا على سلامتهم، وأيضا للوصول إلى المواقع الخاضعة لراقبة الحكومات القمعية

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