روسيا تفتح من جانب واحد ممرات إنسانية في أوكرانيا

2022-03-10 / 8:57 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف أن موسكو ستفتح من جانب واحد ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا، اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح غد.

وقال: “ستفتح روسيا من جانب واحد ممرات إنسانية دون موافقة الطرف الآخر”، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إبلاغ السلطات الأوكرانية بذلك.

وأضاف: “الأمن مكفول في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، ونطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة على الأرض العمل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لإبلاغ سكان أوكرانيا بهذه المبادرة الروسية”.

الدفاع الروسية: أكثر من 7 آلاف مواطن من 21 دولة محتجزون لدى النازيين الجدد في أوكرانيا

وأشار ميزينتسيف إلى أنه “لا يزال أكثر من 7 آلاف مواطن من 21 دولة رهائن في أوكرانيا”.

وقال: “أكثر من 7 آلاف مواطن من 21 دولة أجنبية محتجزون رهائن من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين.. تلقى مقر التنسيق بين الإدارات الروسية مناشدات هذه البلدان لإنقاذ مواطنيها، ولكن للأسف، لا يستجيب الجانب الأوكراني عمليا للنداءات الرسمية وغير الرسمية، بما فيها من الشركاء الدوليين”.

وقال: “يتم العمل على مدار الساعة مع ممثلي الدوائر الدبلوماسية ذات الصلة لمتابعة مصير هؤلاء الأجانب”.

ولفت إلى أن “المتطرفين في أوكرانيا يواصلون القتل والتعذيب واحتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني دروعا بشرية، وأن السلطات الأوكرانية تهدد بقتل أقارب من يحاولون المغادرة إلى روسيا”.

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