الاحتيال يورط مواطنا أمريكيا بأكادير‎‎

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، من توقيف مواطن أمريكي يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي في قضية تتعلق بالاحتيال والغش عن طريق الأنظمة المعلوماتية.

وأفاد بلاغ لمديرية الأمن بأن توقيف هذا المواطن الأمريكي بمدينة أكادير تم بناء على نشرة حمراء صادرة في حقه من طرف منظمة الأنتربول، وكذا بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر في مواجهته من قبل السلطات القضائية الأمريكية في قضية تتعلق بالغش والاحتيال الإلكتروني.

ووفق المصدر عينه، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك رهن إشارة مسطرة التسليم طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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