وفاة متظاهرين سودانيين في احتجاجات الخميس

هبة بريس _ وكالات

قتل متظاهران في السودان، الخميس، خلال احتجاجات منددة بالاستيلاء العسكري على السلطة، وفقا لما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية عبر تويتر.

قتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم وآخر في ضاحية العاصم السودانية، وفقا للجنة.

وذكرت اللجنة أنه حصيلة القتلى ارتفعت بذلك إلى 87، بسبب قمع الاحتجاجات على انقلاب العام الماضي الذي أجج العنف والأزمة الاقتصادية.

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، وموفد الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أنهما “قلقان للغاية بشأن الوضع” في السودان، أحد أفقر بلدان العالم.

ودعا الدبلوماسيان المدنيين إلى توحيد الصفوف، لأنه من دون ذلك “سيتركون مستقبل البلاد للعسكريين”.

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