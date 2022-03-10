سيارة اسعاف

طنجة.. نزاع بين صديقين ينتهي بجريمة قتل

2022-03-10 / 8:00 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد حي “ظهر الحمام” صباح اليوم الخميس ، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعد تلقيه ضربة قاتلة من طرف زميل له في السكن بالحي المذكور .

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد تسبب خلاف نشب بين الطرفين في حدوث مشاداة تبادل على اثرها الصديقين الضرب والجرح قبل ان يوجه المتهم ضربة قاتلة للضحية الذي سقط مغشيا عليه في عين المكان .

وقد توجهت الى عين المكان عناصر تابعة للشرطة القضائية التي أوققت الجاني قبل ان يتم نقل الضحية من طرف عناصر الوقاية المدنية الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس .

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