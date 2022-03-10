كييف : قيمة الأضرار في أوكرانيا بلغت 100 مليار دولار

2022-03-10 / 7:42 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إن الأضرار التي سببتها الحرب في أوكرانيا حتى الآن تقدر بنحو 100 مليار دولار حسب تقييمات أولية.

وقال أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وهو مركز أبحاث أمريكي: “التقييمات الأولية التي أجريناها تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها بلغت حوالي 100 مليار دولار”.

وأفاد بأن النظام المالي الأوكراني يعمل بشكل جيد “بالنظر للظروف الحالية”، مشيرا إلى “سعر الصرف المستقر إلى حد ما”.

وصرح بأن “حوالي 50 بالمئة من الشركات لم تعد تعمل وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها”، مشيرا إلى أن “الوضع في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطا للغاية، حتى لو توقفت الحرب الآن”.

وجدد دعوته للحكومات وخصوصا الأوروبية منها لمقاطعة النفط والغاز الروسيين، وقال: “يمكنني أن أؤكد لكم أن الجو أكثر برودة بكثير في الملاجئ الأوكرانية حيث يختبئ الناس”، في إشارة إلى تحفظ برلين على مثل هذه الخطوة تفاديا لضرب قطاع التدفئة في ألمانيا.

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