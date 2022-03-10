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المفوضية الأوروبية.. جهود المغرب حيال ملف ” الصحراء ” جادة وايجابية

2022-03-10 / 7:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وصف المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، اليوم الخميس بالرباط، الجهود التي تبذلها المملكة من أجل حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بأنها “جادة وذات مصداقية”.

وقال المسؤول الأوروبي خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، “نعتبر أن الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذه القضية إيجابية”، كما يتجلى ذلك من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2468 لسنة 2019.

وبعد أن جدد دعم المفوضية الأوروبية لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن قضية الصحراء، أشار فارهيلي، الذي أجرى مباحثات ثنائية مع بوريطة، إلى أن الهيئة الأوروبية مقتنعة بضرورة مواصلة العملية السياسية من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف” لهذه القضية.

وقال المسؤول الأوروبي الذي يقوم بزيارة للمغرب يومي 9 و10 مارس الجاري “إننا نشجع جميع الأطراف على مواصلة هذا الالتزام، بروح من الواقعية والتوافق وفي سياق الترتيبات المطابقة لأهداف المبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة، أي الحلول السلمية”.

ووقع بوريطة وفارهيلي في أعقاب مباحثاتهما، على الوثيقة المتعلقة بمشروع “لينك أب أفريكا”، وهو الأول من نوعه في إطار الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

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