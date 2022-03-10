The headquarters of investment banking and securities firm Goldman Sachs in lower Manhattan on June 22, 2012 in New York. Ratings agency Moody's decided on June 21, 2012, after stocks closed in New York, to cut the credit ratings of 15 of the biggest names in banking, including Goldman Sachs, Barclays, Citigroup, HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan and Morgan Stanley. Moody's said the banks were exposed to the roiling financial crisis and to each other. AFP PHOTO/Stan HONDA (Photo by STAN HONDA / AFP)

بنك أميركي كبير ينسحب من روسيا

2022-03-10 / 6:54 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، الخميس، أنه سينسحب من روسيا، ليصبح أول مؤسسة كبرى في وول ستريت تنأى بنفسها عن موسكو بعد غزو أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم البنك في رسالة إلى وكالة فرانس برس إن “غولدمان ساكس سينهي عملياته في روسيا وفق متطلبات التنظيم والترخيص”.

وأضافت “نركز على دعم زبائننا حول العالم في إدارة أو إغلاق الالتزامات القائمة في السوق وضمان مصلحة المتعاونين معنا”.

وفق أحدث تقرير سنوي له، بلغ حضور البنك في روسيا نهاية عام 2021 ما قدره 650 مليون دولار، ارتبط غالبيتها بقروض جهات خاصة ومقترضين. ولم يكشف غولدمان ساكس مزيدا من التفاصيل حول عدد موظفيه في روسيا.

من جهته، أعلن بنك سيتي غروب الأربعاء أنه “يقيم عملياته في البلاد”، وقد بلغت قيمة حضوره في روسيا 9,8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر.

وكان هذا البنك قد أعلن العام الماضي أنه يسعى إلى تصفية عملياته المصرفية للأفراد في روسيا.

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