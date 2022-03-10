هذه خسائر الجيش الروسي خلال أسبوعين من غزو أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

بالرغم من اختلاف الأرقام عن أعداد ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا، وغياب الدقة بفعل التكتم الروسي، إلا أن مصادر مختلفة، تجمع على تكبد الجيش الروسي خسائر فادحة، منذ بداية الحرب التي أعلنها فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي.

وبحسب مسؤول أميركي بارز، تحدث لشبكة أخبار “سي بي أس نيوز” قُتل ما بين 5 آلاف و 6 آلاف جندي روسي في أول أسبوعين فقط من الغزو.

وشدد المسؤول، أن هذا رقم يصعب تقييمه في الوقت الفعلي مؤكدا في المقابل أنه يمكن أن يكون أقرب إلى 3500.

ووصف الحصيلة بقوله “خسائر كبيرة جدًا جدًا” ، مقارنًا العدد بالخسائر التي تكبدتها بعض الجيوش في المعارك خلال الحرب العالمية الثانية.

ولم يعط المسؤول تقديرا لعدد الجرحى من الروس، لكن الرقم في معظم الحروب يبلغ بشكل عام حوالي ثلاثة أضعاف عدد القتلى، وهو ما قد يقدر بما يتراوح بين 15000 و 18000

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1