This picture shows Russian infantry mobility vehicles GAZ Tigr destroyed as a result of fight in Kharkiv, located some 50 km from Ukrainian-Russian border, on February 28, 2022. (Photo by Sergey BOBOK / AFP)

هذه خسائر الجيش الروسي خلال أسبوعين من غزو أوكرانيا

2022-03-10 / 6:31 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

بالرغم من اختلاف الأرقام عن أعداد ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا، وغياب الدقة بفعل التكتم الروسي، إلا أن مصادر مختلفة، تجمع على تكبد الجيش الروسي خسائر فادحة، منذ بداية الحرب التي أعلنها فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي.

وبحسب مسؤول أميركي بارز، تحدث لشبكة أخبار “سي بي أس نيوز” قُتل ما بين 5 آلاف و 6 آلاف جندي روسي في أول أسبوعين فقط من الغزو.

وشدد المسؤول، أن هذا رقم يصعب تقييمه في الوقت الفعلي مؤكدا في المقابل أنه يمكن أن يكون أقرب إلى 3500.

ووصف الحصيلة بقوله “خسائر كبيرة جدًا جدًا” ، مقارنًا العدد بالخسائر التي تكبدتها بعض الجيوش في المعارك خلال الحرب العالمية الثانية.

ولم يعط المسؤول تقديرا لعدد الجرحى من الروس، لكن الرقم في معظم الحروب يبلغ بشكل عام حوالي ثلاثة أضعاف عدد القتلى، وهو ما قد يقدر بما يتراوح بين 15000 و 18000

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنك أميركي كبير ينسحب من روسيا

بنك أميركي كبير ينسحب من روسيا

2022-03-10 / 6:54 مساءً
Photo of بوتين: أمريكا تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا

بوتين: أمريكا تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا

2022-03-10 / 5:35 مساءً
Photo of روسيا تعلن القبض على طيور أطلقت من مختبرات بيولوجية أمريكية

روسيا تعلن القبض على طيور أطلقت من مختبرات بيولوجية…

2022-03-10 / 4:31 مساءً
Photo of بريطانيا تضيف مالك تشلسي لقائمة العقوبات الروسية

بريطانيا تضيف مالك تشلسي لقائمة العقوبات الروسية

2022-03-10 / 1:37 مساءً
Photo of وزير الخارجية الأوكراني: روسيا لن تحصل على استسلام منا

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا لن تحصل على استسلام منا

2022-03-10 / 12:53 مساءً
Photo of لافروف: لا أؤمن ب”الحرب النووية” ولا نريد انضمام أوكرانيا ل”الناتو”

لافروف: لا أؤمن ب”الحرب النووية” ولا نريد انضمام أوكرانيا…

2022-03-10 / 12:14 مساءً
Photo of بعد لقائه مع نظيره الأوكراني.. لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة

بعد لقائه مع نظيره الأوكراني.. لافروف: سلام بارد أفضل…

2022-03-10 / 11:41 صباحًا
Photo of سفارة أوكرانيا بواشنطن: 100 أمريكي سيتوجهون إلى أوكرانيا للقتال

سفارة أوكرانيا بواشنطن: 100 أمريكي سيتوجهون إلى أوكرانيا للقتال

2022-03-10 / 11:04 صباحًا
Photo of ” استمتعوا مع بعضكم البعض!”.. روسيا تعلن عدم المشاركة في مجلس أوروبا

” استمتعوا مع بعضكم البعض!”.. روسيا تعلن عدم المشاركة…

2022-03-10 / 10:39 صباحًا
Photo of الناتو يؤكد: لسنا في حرب مع روسيا

الناتو يؤكد: لسنا في حرب مع روسيا

2022-03-10 / 10:05 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق