تغيير مواقيت العمل بالإدارات العمومية خلال شهر رمضان

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن التسهيلات الكافية ستُمنح للموظفين والأعوان لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة، وذلك طبقا للقرار الصادر في (30 شتنبر 2005) المتعلق بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في شهر رمضان، وهو الأمر الذي يتم تفعيله خلال شهر رمضان من كل سنة.

وأبرزت أن هذا التغيير، الذي دأبت عليه الحكومة، يأتي لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية، وذلك طبقا للمرسوم الصادر في (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

و بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وعلى غرار السنوات الفارطة، سيتم العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش (GMT) ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 27 مارس 2022، على أن تتم، بعد نهاية شهر رمضان، العودة للعمل بتوقيت (GMT+1) بإضافة ستين (60) دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي 2022.

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