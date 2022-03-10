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صحيفة إسبانية : الخلاف المغربي الجزائري ليس في مصلحة أوروبا

2022-03-10 / 6:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جاء على لسان صحيفة “الإسبانيول”، أن الخلاف الديبلوماسي بين الجزائر والمغرب ليس في مصلحة أوروبا .

وربطت الصحيفة بين الخلاف القائم والظرفية الراهنة التي تعرف حربا بين اوكرانيا وروسيا وماترتب عن ذلك من خصاص على مستوى حاجة القارة العجوز للغاز الروسي .

وسجلت الصحيفة الإسبانية ، أن من بين البدائل التي تنظر إليها أوروبا، هي الرفع من تدفقات الغاز الجزائري نحو أوروبا، خاصة بعدما أعربت الجزائر عن عزمها مساعدة الأوروبيين في قطاع الغاز والرفع من امداداتها من الغاز السائل لفائدة كل من إسبانيا وإيطاليا.

وللوصول الى المبتغى اعلاه تقول الصحيفة انه وجب تذويب الخلاف وانهاء الأزمة الديبلوماسية القائمة بين الجزائر والرباط، والتي تسببت في إيقاف العمل بأنبوب الغاز “المغاربي الأوروبي” .

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل من بصيص أمل !!!؟؟؟
    جاء في أخر المقال ما نصه:
    “تقول الصحيفة انه وجب تذويب الخلاف وإنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الجزائر والرباط.” انتهى الاقتباس.
    كان على صحيفة “الإسبانيول” أن تهتم بتذويب الخلاف بين المملكتين، حيث عجزا على إعادتها علاقاتهما لطبيعتها رغم جهودهما الظاهرية بتمسك كل منهما بالأخرى، عكس العلاقات بين المملكة المغربية والجزائر.
    فبتاريخ 09/09/2021، وعلى هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قال لعمامرة عن موضوع قطع العلاقات مع المغرب للذين يحلمون بالوساطة ومنهم الصحيفة الإسبانية “الإسبانيول”، ما نصه:
    اقتبس:”أن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا ولن يندرج ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية ليس قابلا للنقاش أو التداول باعتباره قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا لا رجعة فيه”.انتهى الاقتباس.
    كأن لعمامرة يقول للحالمين:
    يمكنكم إخراج العطر من الفسيخ والبصل.
    يمكنكم إشعاَل النار بالبلل.
    يمكنكم تقطير العسل من الحنظل.
    يمكنكم وضع الأرض في جيب زحل.
    فكل شيء محتمل إلا عودة العلاقات إلى الأصل.
    لا سيما بعد التطبيع مع المحتل الذي قضى على بصيص الأمل.

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