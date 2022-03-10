صحيفة إسبانية : الخلاف المغربي الجزائري ليس في مصلحة أوروبا

هبة بريس _ الرباط

جاء على لسان صحيفة “الإسبانيول”، أن الخلاف الديبلوماسي بين الجزائر والمغرب ليس في مصلحة أوروبا .

وربطت الصحيفة بين الخلاف القائم والظرفية الراهنة التي تعرف حربا بين اوكرانيا وروسيا وماترتب عن ذلك من خصاص على مستوى حاجة القارة العجوز للغاز الروسي .

وسجلت الصحيفة الإسبانية ، أن من بين البدائل التي تنظر إليها أوروبا، هي الرفع من تدفقات الغاز الجزائري نحو أوروبا، خاصة بعدما أعربت الجزائر عن عزمها مساعدة الأوروبيين في قطاع الغاز والرفع من امداداتها من الغاز السائل لفائدة كل من إسبانيا وإيطاليا.

وللوصول الى المبتغى اعلاه تقول الصحيفة انه وجب تذويب الخلاف وانهاء الأزمة الديبلوماسية القائمة بين الجزائر والرباط، والتي تسببت في إيقاف العمل بأنبوب الغاز “المغاربي الأوروبي” .

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