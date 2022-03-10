بوتين: أمريكا تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا

2022-03-10 / 5:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها بإلقاء اللوم على روسيا، وأن إمداد النفط الروسي للسوق الأمريكية كان ضئيلا جدا.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة: “لا تتجاوز شحنات النفط الروسي، على سبيل المثال، إلى السوق الأمريكية 3 في المئة. هذا حجم لا يكاد يذكر. وأسعاره (النفط) آخذة في الارتفاع هناك. لا علاقة لنا به على الإطلاق. وحتى هنا، فإن الحظر على استيراد النفط الروسي لا علاقة له بهذا (ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة) على الإطلاق. إنهم ببساطة يختبئون وراء هذه القرارات لخداع شعبهم من جديد”.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، أن حرب بوتين أضرت بالأسر الأمريكية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مبيناً أن الأسعار سترتفع أكثر نتيجة لحظر استيراد النفط والغاز الروسي، وذلك ضمن قرار الولايات المتحدة ودول الناتو بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

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