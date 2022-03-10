غيثة مزور

الرباط.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي

2022-03-10 / 5:22 مساءً
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هبة بريس

عقدت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، التي تترأسها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اللقاء الأول مع الاتحاد المغربي للشغل أمس الأربعاء بالرباط.

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وتبعاً للقاءات التي انعقدت يومي 24 و25 فبراير الماضي برئاسة رئيس الحكومة، والتي شُكلت على إثرها كل من اللجنة العليا للحوار ولجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء، الذي ضم ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، مكن من الوقوف على عدد من الملفات والقضايا التي تهم القطاع العام.

وبحسب البلاغ فإن هذه المحطة من جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً تجسد إرادة الحكومة في تبني مقاربة تشاركية تطبعها الشفافية، حيث عبر جميع المتدخلين على إرادتهم في تعميق الحوار وإيجاد حلول للملفات المطروحة بغية تحسين أوضاع عمل الموظفين.

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تعليق واحد

  1. والله العضيم انكم اختصاصيين في تضييع الوقت. من جطو إلى بن موسى إلى إلى إلى. على العموم الوقت أصبح يلعب ضدكم الناس أصبحت تفهم مسرحياتكم.

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