صرخة أب أحد ضحايا الهجرة السرية: “ولدي مهندس و مشا يحرك لأنه ما لقاش خدمة هنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صرخة معبرة و رسالة قوية تلك التي وجهها أب مكلوم فقد إبنه ضمن ضحايا غرق زورق كان على متنه أكثر من أربعين شابا مغربيا حالما بالهجرة للضفة الأخرى.

الأب و في تصريحه لهبة بريس أكد أن ابنه و بشهادة جميع ساكنة سيدي مومن من خيرة شباب المنطقة و تحصل على مجموعة من الديبلومات و الشواهد العليا في الهندسة.

و قال الأب المكلوم في فقدان إبنه: “ولدي قرا حتى عيا و تخرج في الهندسة و ما لقاش خدمة لما يزيد عن الأربع سنوات، ولدي تم التغرير به و مشا حرك لتونس و منها كان ناوي يدخل لأوروبا”.

و أضاف ذات الأب بنبرة حزينة: “أكثر من أربعين شاب من خيرة شباب المنطقة مشاو مع هاداك الحراك، السلطات ساكتة و خا كلشي معروف و ديما هاد الحراك كيدي عدد من الشباب من هنا”.

و زاد قائلا:”ولدي مشا بثلاثة المليون و نص، و السفارة المغربية في تونس كانت عارفة بلي ماتو و ما قالو لينا والو كأن هادوك لوليدات بخوش، كون ما تم اكتشاف جوج ديال الجثت و تفضحو كون بقاو ساكتين”.

تفاصيل أخرى بخصوص هاته الفاجعة التي هزت منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء تجدونها في هذا المقطع المصور:

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