صرخة أب أحد ضحايا الهجرة السرية: “ولدي مهندس و مشا يحرك لأنه ما لقاش خدمة هنا”
صرخة معبرة و رسالة قوية تلك التي وجهها أب مكلوم فقد إبنه ضمن ضحايا غرق زورق كان على متنه أكثر من أربعين شابا مغربيا حالما بالهجرة للضفة الأخرى.
الأب و في تصريحه لهبة بريس أكد أن ابنه و بشهادة جميع ساكنة سيدي مومن من خيرة شباب المنطقة و تحصل على مجموعة من الديبلومات و الشواهد العليا في الهندسة.
و قال الأب المكلوم في فقدان إبنه: “ولدي قرا حتى عيا و تخرج في الهندسة و ما لقاش خدمة لما يزيد عن الأربع سنوات، ولدي تم التغرير به و مشا حرك لتونس و منها كان ناوي يدخل لأوروبا”.
و أضاف ذات الأب بنبرة حزينة: “أكثر من أربعين شاب من خيرة شباب المنطقة مشاو مع هاداك الحراك، السلطات ساكتة و خا كلشي معروف و ديما هاد الحراك كيدي عدد من الشباب من هنا”.
و زاد قائلا:”ولدي مشا بثلاثة المليون و نص، و السفارة المغربية في تونس كانت عارفة بلي ماتو و ما قالو لينا والو كأن هادوك لوليدات بخوش، كون ما تم اكتشاف جوج ديال الجثت و تفضحو كون بقاو ساكتين”.
تفاصيل أخرى بخصوص هاته الفاجعة التي هزت منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء تجدونها في هذا المقطع المصور:
3 تعليقات
من هنا سيخرج لنا مسؤول ويقول لنا البطالة في بلدنا 5 % نحن.في حاجة إلى.اليد العاملة
ولدك الله يرحمو ولكن الحراك شنو دنبو ياك أنتوما اللي مشيتو عندو وعطيتوه3 مليون باش يدي ولدك مين وقعات الفاجعة حقا الحراك غرر بيه سبحان الله زعما ولدك قاصر الله يهديك
هذا هراء لا يوجد مهندسين بشهادات لا يتوفرون على عمل ،كلام غير سوي،اللهم إن كان يشترط شروطا تعجيزية ،هنا أقول أن مثا هذا غير طبيعي، ثم إن الحكومة في أي بلد في العالم له دستور ويحترم ولو نسبيا حقوق مواطنيه لا يحق لها أن تمنعه من السفر لأنه من أبسط حقوق المواطن ،وأن مسؤول عن كل تصرفاته داخل وخارج البلاد .