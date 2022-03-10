الحكومة تطلق برنامج “جسر الخدمات” للنساء في وضعية صعبة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش ، حيث تم خلال هذا الاجتامع تدارس و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و خلال هذا الاجتماع، قدمت عواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة عناصر الاستراتيجية القطاعية المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع.

كما قدمت ذات المسؤولة الوزارية استراتيجية دعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء، ومشروع الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين.

كما أفصحت حيار أمام أعضاء الحكومة عن تفاصيل برنامج “جسر”، الذي يروم إلى وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة.

هذا البرنامج، وفق بلاغ للحكومة، سيعتمد على مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج إلى الخدمات.

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