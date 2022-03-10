محمد الصديقي

وزارة الصديقي توسع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز

2022-03-10 / 4:15 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على بعض مشاريع القوانين.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.435 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويبتغي المشروع وفق بلاغ للحكومة توسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز ليشمل الدائرتين السَّقْوِيَّتين “أسيف المال” على مساحة عَشْرة آلافِ هكتارٍ بإقليم شيشاوة (جماعات مجاط، وأسيف المال، ومزوضة، وكماسة)، و”القصوب” على مساحة ألفٍ وخمسِ مائةِ هكتارٍ بإقليم الصويرة (جماعات أوناغا، وأكرض، وسيدي الجازولي).

توسيع نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سيتم وفق بلاغ الحكومة تحت إشراف المديرية الجهوية للفلاحة لمراكش أسفي، نظرا للمؤهلات والكفاءات التقنية والمهنية والتجربة الكبيرة التي راكمها هذا المكتب في استغلال تجهيزات الري ومواكبة الفلاحين في مجالات استثمار الأراضي المسقية.

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