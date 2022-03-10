يهم المغاربة.. هذا تاريخ العودة للساعة القانونية

هبة بريس

أفادت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 27 مارس الجاري، على أن تتم العودة بعد نهاية شهر رمضان للعمل بتوقيت (غرينينيتش+1) بإضافة ستين (60) دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي 2022.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا التغيير الذي دأبت عليه الحكومة، يأتي لضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية، وذلك طبقا للمرسوم الصادر في (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر نفسه أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم منح الموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة، وذلك طبقا للقرار الصادر في (30 شتنبر 2005) المتعلق بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية في شهر رمضان، وهو الأمر الذي يتم تفعيله خلال شهر رمضان من كل سنة.

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