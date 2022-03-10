أكادير : الدرك يدشن حملة على المخدرات اسفرت عن توقيف” بارون” وشريكه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفر إستمرار عمليات إقتلاع تجارة الممنوعات بسهل سوس وجباله ، من إعتقال ” بارون ” مخدرات واحد شركائه ، بمنطقة الدراركة شرق مدينة أكادير ، يوم أمس الأربعاء 9 مارس الجاري .

العملية الأمنية دشنتها مصالح المركز الترابي لمنطقة الدراركة التابعة لسرية أكادير ، تم خلالها توقيف تاجر المخدرات وشريكه، سبق وان كانا رهن مذكرة بحث وطنية، وحجز مخدرات ووسائل نقل الى جانب أسلحة بيضاء.

وقد تم وضع الموقوفان رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار احالتهما امام انظار النيابة العامة المختصة.

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