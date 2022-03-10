الحكومة: “سعر الطماطم بلغ 1.50 أورو في السوق الدولية”

2022-03-10 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة على ارتفاع أسعار الطماطم والتي تجاوزت سعر ال 10 دراهم خلال اليومين الأخيرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية المنعقدة يومه الخميس “مكاين حتى مشكل على مستوى الإنتاج الوطني، المنتوج متوفر وكاف، لكن الارتفاع يعود إلى الطلب الدولي كبير خلال هذه الظرفية وحجم صادراته المتزايد”، مشيرا أن سعر الطماطم بالسوق الدولية وصل إلى 1.50 أورو.

واعترف بايتاس، أن السوق الداخلية غير معقلنة وتعرف اختلالات عبر وجود وسطاء يتلاعبون بأسعار المنتجات، مشددا على أن الحكومة ناقشت هذا الموضوع وتدخلت عبر مجموعة من الآليات المتاحة وخلال هذه اليومين ستعود هذه الأسعار للانخفاض.

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‫7 تعليقات

  1. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    1,5 اورو في البلدان التي سميك فيها 1200اورو والتي هي حوالي12800 درهم اي مليون و الفين وثمانمائة درهم
    ووصلت الى اوروبا عبر مصاريف عديدة وشحن و و و
    هذا أولا
    ثانيا جميع ما يصدر ارتفع ثمنه وخصوصا الفوسفاط يعني عندكم مداخيل كثيييييييرة

  2. السوق الداخلية غير معقلنة !!!؟ هناك تعدد للمضاربين واحتكار وفي المقابل انعدام المراقبة والشفافية والمحاسبة، خاصة عندما تختلط السلطة بالمال ويصبح حاميها حراميها.

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