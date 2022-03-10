ارتفاع أسعار المحروقات.. أخنوش يدعو وزرائه إلى الاجتماع بمهنيي النقل

2022-03-10 / 2:12 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، تحدث رئيس الحكومة، عن السياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات.

وفي هذا الصدد، دعا أخنوش، الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل، قصد إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

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تعليق واحد

  1. عجبتني فيهم اسي اخنوش زيد عليهم مزيان.حيت يتساهلو فاش يخرجو الشارع دير نتا جتماع معا الحكومة أو دير براسك راك باغي تعاون معاهم حيت هوما اكثرية منافقون او كذابين

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