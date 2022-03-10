عزيز أخنوش

أخنوش: بلادنا أصبحت مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة

2022-03-10 / 2:05 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و في بداية أشغال المجلس، أعرب رئيس الحكومة عن تهانيه للمرأة المغربية، في سياق تخليد اليوم العالمي للمرأة، مذَكِّرا أن بلادنا، وفي ظل القيادة السامية للملك محمد السادس، من الدول التي تعتبر مرجعا في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وأعطت دفعة مهمة لدينامية تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وفي مجال السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.

وجدد رئيس الحكومة التعبير عن التزام الحكومة ضمن برنامجها بنهج سياسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العمل على رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة في أفق سنة 2026، عوض 20 في المائة حاليا.

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‫2 تعليقات

  1. خلا دارك .ماشي مرجع .غير أجي وولي مرجع .المنظفة( في المدارس العمومية )التي تغسل المرافق الصحية بدون قفازات وبدون وسائل تقيها من الأمراض وتحميها من الأوساخ تتقاضى سبعمائة درهم شهريا وبدون ترسيم وبدون تقاعد وبدون تأمين صحي وزد وزد أبا أخنوش وتقول لي أصبحنا مرجعا . عليك أن تستحيي وتقلع عن الكذب وتخراج العينين والسنطيحة

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