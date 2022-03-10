إحصائية: القطاع الفلاحي المشغل الأول للنساء بالمغرب
صورة تعبيرية

بتعاون مع البنك الدولي.. إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للنساء القرويات

2022-03-10 / 1:47 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بتعاون مع البنك الدولي، أطلق بنك المغرب مشروعا لتمكين النساء القرويات اقتصاديا و مساعدتهن على تطوير و تثمين مقاولاتهن و تعاونياتهن و مبادراتهن الاقتصادية.

و أعلن بنك المغرب، انطلاقة مشروع التمكين الاقتصادي للنساء القرويات وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار مبادراته الرامية إلى النهوض بالشمول المالي.

و أوضح بنك المغرب أن هذا المشروع يأتي بعد تحليل معمق للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة القروية بالمغرب، بدعم من التحالف العالمي للشمول المالي و إحدى المعاهد الدولية.

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