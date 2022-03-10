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ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم 12 مارس

2022-03-10 / 1:13 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا يوم السبت 12 مارس الجاري من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13، على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أن الانقطاع الذي يستغرق ثلاث ساعات، يروم إنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، موضحة أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، وداعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة الدعوة إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية : www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي : 05.37.71.17.17.

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