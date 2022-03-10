وزير الخارجية الأوكراني: روسيا لن تحصل على استسلام منا

2022-03-10 / 12:53 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الخميس، إن روسيا لن تحصل على استسلام من أوكرانيا، مشددا على استعداد بلاده لحلول دبلوماسية متوازنة.

وأشار كوليبا، يوم الخميس، إلى أن المفاوضات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، كانت صعبة، لافتا إلى بذله كافة جهوده لإيجاد حل دبلوماسي للكارثة في أوكرانيا، على حد وصفه.

وأفاد كوليبا بعد انتهاء اللقاء الثلاثي الذي جمعه بوزيري خارجية روسيا وتركيا في مدينة أنطاليا: “كنت أود الخروج من الاجتماع بضمانات بشأن الممرات الإنسانية لاسيما في ما يخص ماريوبول”.

وأضاف: “ناقشنا أيضا قضية وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لحل المسائل الإنسانية الأكثر إلحاحا”.

وتابع: “لم نتوصل إلى تحقيق تقدم في ما يتعلق بوقف إطلاق النار لأن لافروف لم يكن مخولا باتخاذ قرارات”.

واختتم حديثه قائلا: “سأبقى مستعدا للقاء نظيري الروسي بغية السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لإيقاف معاناة المدنيين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لافروف: لا أؤمن ب”الحرب النووية” ولا نريد انضمام أوكرانيا ل”الناتو”

لافروف: لا أؤمن ب”الحرب النووية” ولا نريد انضمام أوكرانيا…

2022-03-10 / 12:14 مساءً
Photo of بعد لقائه مع نظيره الأوكراني.. لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة

بعد لقائه مع نظيره الأوكراني.. لافروف: سلام بارد أفضل…

2022-03-10 / 11:41 صباحًا
Photo of سفارة أوكرانيا بواشنطن: 100 أمريكي سيتوجهون إلى أوكرانيا للقتال

سفارة أوكرانيا بواشنطن: 100 أمريكي سيتوجهون إلى أوكرانيا للقتال

2022-03-10 / 11:04 صباحًا
Photo of ” استمتعوا مع بعضكم البعض!”.. روسيا تعلن عدم المشاركة في مجلس أوروبا

” استمتعوا مع بعضكم البعض!”.. روسيا تعلن عدم المشاركة…

2022-03-10 / 10:39 صباحًا
Photo of الناتو يؤكد: لسنا في حرب مع روسيا

الناتو يؤكد: لسنا في حرب مع روسيا

2022-03-10 / 10:05 صباحًا
Photo of زيلينسكي: “الأوكرانيون يتعرّضون لإبادة”

زيلينسكي: “الأوكرانيون يتعرّضون لإبادة”

2022-03-10 / 9:50 صباحًا
Photo of في تركيا.. وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يعقدان أول اجتماع

في تركيا.. وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يعقدان أول اجتماع

2022-03-10 / 9:21 صباحًا
Photo of موزة العتيبة : “يوم المرأة العالمي” مناسبة هامة للإحتفاء بإنجازاتها في مختلف القطاعات والمجالات

موزة العتيبة : “يوم المرأة العالمي” مناسبة هامة للإحتفاء…

2022-03-10 / 9:02 صباحًا
Photo of منظمة الصحة العالمية تدعو لرفع القيود عن الإجهاض

منظمة الصحة العالمية تدعو لرفع القيود عن الإجهاض

2022-03-10 / 7:30 صباحًا
Photo of أول لقاء بينهما.. تركيا تجمع وزيري الخارجية الروسي والأوكراني

أول لقاء بينهما.. تركيا تجمع وزيري الخارجية الروسي والأوكراني

2022-03-09 / 11:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق