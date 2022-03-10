وزير الخارجية الأوكراني: روسيا لن تحصل على استسلام منا

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الخميس، إن روسيا لن تحصل على استسلام من أوكرانيا، مشددا على استعداد بلاده لحلول دبلوماسية متوازنة.

وأشار كوليبا، يوم الخميس، إلى أن المفاوضات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، كانت صعبة، لافتا إلى بذله كافة جهوده لإيجاد حل دبلوماسي للكارثة في أوكرانيا، على حد وصفه.

وأفاد كوليبا بعد انتهاء اللقاء الثلاثي الذي جمعه بوزيري خارجية روسيا وتركيا في مدينة أنطاليا: “كنت أود الخروج من الاجتماع بضمانات بشأن الممرات الإنسانية لاسيما في ما يخص ماريوبول”.

وأضاف: “ناقشنا أيضا قضية وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لحل المسائل الإنسانية الأكثر إلحاحا”.

وتابع: “لم نتوصل إلى تحقيق تقدم في ما يتعلق بوقف إطلاق النار لأن لافروف لم يكن مخولا باتخاذ قرارات”.

واختتم حديثه قائلا: “سأبقى مستعدا للقاء نظيري الروسي بغية السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لإيقاف معاناة المدنيين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0