لافروف: لا أؤمن ب”الحرب النووية” ولا نريد انضمام أوكرانيا ل”الناتو”

2022-03-10 / 12:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، عقب اللقاء الثلاثي الذي جمعه بوزيري خارجية روسيا وتركيا في مدينة أنطاليا، إنه لا يؤمن و يعتقد أنه ستقع حرب نووية، وأن بلاده “لا ترغب في أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي”، مشيرا إلى أن “قضايا السيادة يجب بحثها في مسار المفاوضات التي تجري في بيلاروسيا”.

وأضاف سيرغي لافروف: “الغرب عمل طيلة سنوات على إيجاد بيئة خطرة في المنطقة. لا نرغب أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي. نرغب في أن تكون أوكرانيا دولة حيادية، ولا نرفض الضمانات الأمنية لأوكرانيا”.

وتابع: “ما نريده هو أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح، دون أي تهديد لموسكو والثقافة الروسية”.

وشدد في الوقت نفسه، على أن روسيا “لا تخطط لمهاجمة أية دولة أوروبية”، واستطرد: “سنسعى ألا نعتمد أبدا على الغرب”.

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