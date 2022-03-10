التوفيق يدعو الأئمة لتوحيد خطبة الجمعة و عدم التصرف في مضمونها

2022-03-10 / 12:05 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجهت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مذكرة لمندوبيها الجهويين قصد اطلاع الأئمة و خطباء الجمعة بفحواها و المتعلقة بموضوع خطبة الجمعة القادمة.

و حسب نص المذكرة، فقد طالبت وزارة التوفيق من وعاظ الأمة تخصيص خطبة الجمعة لمكانة المرأة في الإسلام و ذلك في وقت يحتفل فيه المغرب و العالم بأسره باليوم العالمي للنساء.

و دعت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المندوبين الجهويين لتبيلغ خطباء الجمعة عبر نظرائهم الإقليميين بفحوى المذكرة المرجعية، مع حثهم على وجوب التقيد بها و عدم التصرف فيها.

هذا و دأبت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في مثل هاته المناسبات على الاحتفاء بالمرأة و تكريمها من خلال عدد من المبادارت للقيمة و المكانة المتميزة التي حظيت بها و ما تزال و ستظل في المرجعية الإسلامية.

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تعليق واحد

  1. يهودي يملي على المسلمين ما يقولون ،سبحان الله.
    ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
    من ملامح وجهه يضهر انه اخبث من الخبث ،

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