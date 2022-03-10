رومانيا تجدد دعمها لجهود المغرب والأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء

هبة بريس

جددت سفيرة رومانيا المعتمدة بالرباط، ماريا سيوبانو، دعم بلادها لجهود المغرب والأمم المتحدة من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، للسفيرة الرومانية، أمس الأربعاء بالرباط.

وأضاف البلاغ أن الجانبين استعرضا، خلال هذا اللقاء، أوجه علاقات التعاون الجيدة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وشددا على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لإرساء شراكة نموذجية متعددة الأبعاد بين البلدين.

وفي هذا الإطار، استعرض النعم ميارة التركيبة الفريدة والمتنوعة للمجلس، والتي تعززت بتمثيلية أرباب المقاولات، والدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المكون في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية فاعلة، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف المصدر ذاته أن ميارة ثمن الموقف الثابت والواضح لجمهورية رومانيا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمها لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

من جهتها، نوهت سفيرة جمهورية رومانيا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين المغرب ورومانيا، مشددة على أن التعاون المغربي الروماني يطبعه الاحترام المتبادل، داعية، في الوقت ذاته، إلى تعزيز الروابط القائمة بين البلدين.

كما أعربت عن إعجابها بالجهود، التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التنمية الشاملة للمملكة، وكذا بنوعية استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ينهجها المغرب، لاسيما المغرب الأخضر، وخطة التصنيع والنقل والطرق، مذكرة بمتابعة عدد مهم من الطلبة المغاربة لدراستهم بالجامعات والمعاهد الرومانية.

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