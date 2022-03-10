بعد لقائه مع نظيره الأوكراني.. لافروف: سلام بارد أفضل من حرب باردة

2022-03-10 / 11:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في لقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنطاليا، إن “السلام البارد أفضل من الحرب الباردة”.

وجرت المفاوضات بين لافروف وجاويش أوغلو على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا.

ولفت لافروف الانتباه في بداية المحادثات إلى أن الطقس في تركيا بارد.

ورد جاويش أوغلو أن “الطقس باردا بشكل غير عادي بالنسبة لأنطاليا “بارد بارد جدا”، بينما كانت درجة الحرارة الأسبوع الماضي تترواح بين 18-19 درجة”.

وشدد لافروف على أن “السلام البارد أفضل من الحرب الباردة”.

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