الإضرابات المتكررة في قطاع التعليم تغضب فيدرالية آباء و أمهات التلاميذ
خرجت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ بالمغرب لتعبر عن غضبها و امتعاضها من الإضرابات المتكررة التي يقوم بها الأساتذة و المعلمون و التي تعرقل مسار التعلم و تضيع على التلاميذ الكثير من الوقت المخصص للدراسة.
الإضرابات المتكررة لنساء و رجال التعليم، دفعت الفيدرالية السالفة الذكر لإصدار بلاغ أكدت فيه بأن تلك الإضرابات غير مفهمومة و تضر بحقوق التلاميذ الذين تضرروا بشكل كبير بسببها.
و أكدت تمثيلية أولياء الأمور أن السنة الدراسية الحالية عرفت انطلاقة متأخرة مما قلص عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي و هو ما سيمنع من إتمام الدروس، و زادته اضطرابات شغيلة التعليم تعقيدا مما سيضر بمصلحة التلميذ.
و وجهت فيدرالية جمعيات آباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ بالمغرب رسالة لنساء و رجال التعليم حيث دعتهم لتقديم التضحيات و التشبث بروح المسؤولية الوطنية والتربوية التعليمية اتجاه تلاميذ المدرسة العمومية والبحث عن آليات ترافعية لملفهم المطلبي لا تمس بزمن التعلمات.
تعليق واحد
لا وجود لبديل عن الاضراب .. وان كانت لديك اي وسيلة للضغط فاقترحها.. الوزارة هي من تتحمل المسؤولية .. لأنها فرطت في حقوق الاسرة التعليمية