الإضرابات المتكررة في قطاع التعليم تغضب فيدرالية آباء و أمهات التلاميذ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خرجت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ بالمغرب لتعبر عن غضبها و امتعاضها من الإضرابات المتكررة التي يقوم بها الأساتذة و المعلمون و التي تعرقل مسار التعلم و تضيع على التلاميذ الكثير من الوقت المخصص للدراسة.

الإضرابات المتكررة لنساء و رجال التعليم، دفعت الفيدرالية السالفة الذكر لإصدار بلاغ أكدت فيه بأن تلك الإضرابات غير مفهمومة و تضر بحقوق التلاميذ الذين تضرروا بشكل كبير بسببها.

و أكدت تمثيلية أولياء الأمور أن السنة الدراسية الحالية عرفت انطلاقة متأخرة مما قلص عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي و هو ما سيمنع من إتمام الدروس، و زادته اضطرابات شغيلة التعليم تعقيدا مما سيضر بمصلحة التلميذ.

و وجهت فيدرالية جمعيات آباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ بالمغرب رسالة لنساء و رجال التعليم حيث دعتهم لتقديم التضحيات و التشبث بروح المسؤولية الوطنية والتربوية التعليمية اتجاه تلاميذ المدرسة العمومية والبحث عن آليات ترافعية لملفهم المطلبي لا تمس بزمن التعلمات.

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