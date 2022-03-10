ارتفاع أسعار المحروقات يدفع مواطنين إلى عرض سياراتهم للبيع

هبة بريس - الرباط

لاحديث بين المغاربة خلال الأيام الأخيرة، سوى حول الارتفاع الصاروخي والمتزايد لأسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية الغذائية.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون ل”هبة بريس” عن استيائهم من هذا الغلاء المتزايد، لافتين أنهم تخلوا عن سياراتهم المركونة في المراءب ولجأوا ل”الكوفواتيراج”، أو وسائل النقل العمومي “الحافلات، الطرامواي..”.

وفي سياق متصل، كشف متحدثون للجريدة، أنهم وضعوا سياراتهم للبيع بالمواقع الالكترونية المتخصصة في البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لافتين أنهم لم تعد باستطاعتهم امتلاك أية عربة تتخرك ب”البنزين والغازوال” بسبب هذه الأسعار الصادمة.

وأضاف ذات المتحدثون، أن الإقبال على اقتناء السيارات من طرف المغاربة أصبح قليلا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين على أن المواطن أصبح بين مطرقة غلاء المواد الغذائية وسندان أسعار المحروقات.

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