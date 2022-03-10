الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف شخص هاجم مواطنين بالسلاح الأبيض

هبة بريس - العيون

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن العيون لاستخدام سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 01 مارس الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه وشخص آخر بعد ضبطهما متلبسين بحيازة السلاح الأبيض والاشتباه في تورطهما في اعتراض سبيل المواطنين وتعريضهم للسرقة بحي “خط الرملة” بالعيون، غير أن أحدهما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري.

وقد أطلق موظف الشرطة رصاصة أصابت المشتبه به في أطرافه السفلى، وهو الأمر الذي مكن من دفع الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيفه رفقة شريكه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

عمليات التفتيش التي أخضع لها الموقوفان مكنت من العثور بحوزتهما على كمية من الأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا وهواتف محمولة ودراجة نارية مشكوك في مصدرها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي فيما تم الاحتفاظ بشريكه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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