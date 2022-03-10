مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار بيع الخضر تتجاوز الفواكه

هبة بريس - الدار البيضاء

يتواصل خلال الأيام الأخيرة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد و المنتوجات الاستهلاكية التي يقتنيها المغاربة بشكل كبير و من بينها الخضر.

و شهدت أسواق الدار البيضاء في الأيام الماضية ارتفاعا صاروخيا في أسعار بيع عدد من الخضروات كالطماطم و البصل و الجزر و الفاصولياء و غيرهم.

و وصل سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الطماطم لثمن 10 دراهم ، فيما البصل وصل سعره لما يقارب الثمانية دراهم، أما الجزر فيتراوح سعر بيعه للعموم بين 7 و 9 دراهم حسب جودته.

و تفاجأ رواد الأسواق بارتفاع أسعار الخضر بشكل ملحوظ لدرجة أن غالبية الخضروات أصبح سعرها أعلى من الفواكه على غير العادة، حيث ظل سعر البرتقال مترواحا بين درهمين إلى سبعة دراهم حسب الجودة ، بينما ثمن الكيلوغرام الواحد من الموز استقر سعر بيعه في 7 إلى 8 دراهم.

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