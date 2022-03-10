الناتو يؤكد: لسنا في حرب مع روسيا

2022-03-10 / 10:05 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف ليس في حالة حرب مع روسيا، في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو لحماية دونباس.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كميل غراند، نائب الأمين العام المساعد للناتو، اليوم الخميس، قالت فيها: “الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا وأنه سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا لكنه لا يريد التصعيد”.

ومنذ الـ 24 من فبراير الماضي يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وفق وسائل اعلام روسية

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‫2 تعليقات

  2. ما هذا الكذب الواضح لانحارب روسيا ولكن نرسل السلاح المنوع والمتطوعون الى اوكرانيا كيف نصدق هذا الكلام. امريكا تضحك على اوروبا وتريد ان تحكم سيطرتها عليها لذلك اشعلت فتيل اوكرانيا هل نسيت فرنسا والمانيا عندما قالوا يجب ان تكون اوروبا للاوروبيين وهل نسوا كيف شجعت امريكا انجلترا للخروج من الاتحاد. ماهذه الغباوة امريكا لن تسمح لاوروبا باتخاذ القارارات دون موافقتها لذلك تريد اليوم اضعافها اقتصاديا لتسيطر عليها….

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